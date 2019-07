Trhy vzhlíží k výsledkům řeckých voleb s nadějí. Země si nyní může půjčovat levněji

„Řekové už mají plné zuby vysokých daní, slabého (ekonomického) růstu a vysoké nezaměstnanosti,“ řekl deníku The Financial Times (FT) profesor Aris Hatzis z Aténské univerzity. Podle FT ale čeká Mitsotakise v novém úřadu hodně práce. „Nikdo neví, nač státní rozpočet přijde jeho záměr snížit daně, možná doufá, že přesvědčí EU k toleranci ohledně fiskálních pravidel eurozóny,“ napsal deník.

„Nová demokracie dostala silný mandát, aby mohla provést reformy v Řecku. Trhy výsledek vítají a očekávají, že nová řecká vláda sníží daně a bude méně přerozdělovat. To by mohlo motivovat Řeky, aby si hledali práci a nezůstávali na sociálních dávkách. Plánovaná opatření by rovněž měla zlepšit podnikatelské prostředí a vést k vyššímu ekonomickému růstu.“

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka však není jisté, zda nižší daně ještě nezhorší hospodaření Řecka, které musí splácet ohromné dluhy z minulosti. „V případě, že by trhy přestaly věřit, že Řecko dokáže své dluhy splácet, zvýšily by se úrokové sazby na řeckých dluhopisech a v zemi by opět mohla vypuknout dluhová krize. Nová vláda proto bude mít jen malý manévrovací prostor, v kterém se může pohybovat,“ míní Křeček.

Nová demokracie se tak pravděpodobně podle něho pokusí o masovou privatizaci veřejného majetku, kterou odmítala předchozí vláda pana Tsiprase. „Tím by nová vláda získala kapitál na provádění potřebných změn. V případě, že však reformy nebudou úspěšné, zhorší se situace pro následující vlády, které již nebudou mít co prodávat. Řekové by si proto měli dát pozor, aby do soukromých rukou prodávali jen nestrategické majetky, které nebudou v budoucnu potřebovat,“ zdůrazňuje Křeček.

Jeden z klíčových cílů představuje rovněž stabilizaci bankovního systému. Tamní finanční domy udržují ve svých bilancích velké množství problémových úvěrů. Jejích podíl na celkových aktivech bank se pohybuje v řádu desítek procent. „Pro srovnání: váha špatných úvěrů pro peněžní ústavy v eurozóně dosahuje pouze jednotek procent,“ připomíná.

Nová demokracie slibuje i v tomhle změnu, ovšem jak bude vypadat, na to si budou muset Řekové zřejmě počkat. „Spíš to bude téma, se kterým se bude muset potýkat. V uplynulých letech se řešilo, jak řeckou ekonomiku vůbec nastartovat. To se povedlo, nyní bude potřeba se vypořádat se sekundárními symptomy řecké krize,“ vysvětluj Pfeiler.