Mitsotakis má politiku v genech. Muž, který slibuje vrátit Řekům peníze, nechal dříve propustit tisíce lidí

Pravděpodobný nový řecký premiér se narodil 4. března 1968 jako mladší dítě Konstantinose Mitsotakise (1918 až 2017), právníka a ekonoma, který patřil k výrazným postavám řecké politiky.

V době Kyriakosova narození byl jeho otec v domácím vězení, kam jej po převratu v dubnu 1967 uvrhla plukovnická junta, jako půlroční dítě pak musel spolu s rodiči odejít do exilu. Nejprve do Turecka a poté do Paříže, kde prožil prvních šest let života.

Do Řecka se rodina vrátila poté, co junta v létě 1974 předala moc civilní vládě, a Konstantinos Mitsotakis se opět zapojil do politiky. Řadu let zasedal ve vládě, byl ministrem hospodářství a zahraničních věcí, mezi dubnem 1990 a říjnem 1993 vedl vládu, která mimo jiné stála u počátku dlouholetého sporu s exjugoslávskou Makedonií o název.

Kyriakos Mitsotakis měl v té době za sebou studia na Harvardově a Stanfordově univerzitě v USA a začínal kariéru v bankovnictví a poradenských firmách.

Pracoval v londýnské pobočce americké Chase Manhattan Bank, kde se věnoval korporátním financím, v konzultační firmě McKinsey se později zaměřil na telekomunikace a finanční služby. Koncem 90. let pracoval pro druhou největší řeckou finanční instituci Alpha Bank, mezi roky 1999 až 2003 pak spoluzaložil a vedl fond rizikového kapitálu NBG Venture Capital, který pro největší řeckou komerční banku National Bank of Greece zajišťoval investice na Balkáně.

- Mitsotakis je ženatý, má tři děti.

