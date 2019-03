Zvedá se Řecko ze dna, nebo je to jen zdání? Ekonomy straší nedobytné hypotéky

V Řecku se také zlepšuje podle evropských inspektorů situace na trhu práce, kde ubývá nezaměstnaných. Listopadová mimosezónní nezaměstnanost klesla na 18,5 procenta (přičemž dlouhodobá dosahuje výše 13,5) ze svého vrcholu 28 procent z let kolem roku 2013. „I když údaj hodně zkresluje drastický ekonomický exodus obyvatelstva, je to pokrok,“ dodává Koreček. Nicméně mladých bez práce je stále 39,1 procenta. Mladí Řekové tak odchází ze země dlouhodobě, hovoří se o půl milionu lidech mimo zemi.

Komise očekává, že letos poroste rychle spotřeba, a to i vzhledem k plánovanému růstu minimální mzdy o 11 procent, o kterém rozhodla tamní vláda. Má to ale svá rizika. Jak zmínil Bloomberg, toto rozhodnutí překvapilo věřitele – ti ho považují za riziko jak pro oživení investic, tak pro celkovou konkurenceschopnost země a její růst. Přesto by toto opatření mohlo mít v roce 2019 krátkodobý kladný čistý fiskální dopad, zmiňuje zpráva.

Co se ale určitě řecké vládě podle ekonomů daří, je plnit slib udržení kladných primárních rozpočtových přebytků. A to nad stanovený plán ve výši 3,5 procenta. „V roce 2016 to bylo 4,2, o rok později čtyři procenta. Loňský rok ještě přesný výsledek není, ale zřejmě to bude více než 3,7 procenta,“ dodává Koreček.

Obrat Řecka od fiskálního hýření k pravidelným přebytkům rozpočtu je klíčovým faktorem, který mu umožnil vymanit se z pout záchranného programu. „To je ale nyní ohroženo soudním řízením o ústavnosti penzijních škrtů schválených v roce 2013. Pokud soud rozhodne, že se tyto penze mají vracet, mohla by tato jednorázová položka činit údajně až 15 miliard eur, neboli osm procent HDP,“ připomněl Bloomberg.

Riziko zvyšují ale i politici, kteří před volbami přicházejí s velkými sliby. Vláda vedená stranou Syriza premiéra Alexise Tsiprase oznámila program expanze, který zahrnuje 25 tisíc nových pracovních míst ve veřejném sektoru. Opoziční strana nové demokracie lídra Kyriakose Mitsotakise slibuje ambiciózní snižování daní.

Hypotéky. Tady hrozí opravdu průšvih

Komise kritizuje především otázku insolvenčního zákona. Ten má mimo jiné řešit problém domácností neschopných splácet hypotéky. Podle evropských úředníků jsou příliš velkorysé vůči vlastníkům domů, a tak hrozí podle EK jeho zneužívání.

Oddlužení řeší tzv. Zákon Katseli pojmenovaný podle bývalé ministryně Luky Katseli, který je platný od léta 2010 – z doby první mezinárodní půjčky. Prošel několika změnami, jedna proběhla roku 2015 a druhá v loňském létě.

Říká prakticky to, že ke kompletnímu oddlužení může přijít zcela nemajetný člověk, který je dlouho nezaměstnaný nebo má vážné zdravotní potíže. A co se hypoték týče, tak tam platí tzv. ochrana hlavní nemovitosti. Což znamená, že se splacená částka může snížit na částku o trochu vyšší, než by byla ta, kdy banka nemovitost prodává nuceně. Žadatel o ochranu nemovitosti pak musí prokázat, že nové splácení je pro něho udržitelné. Podle komise je však právě tohle zneužívané.

„Zneužívání skutečně hrozí a projevuje se to i na soudních případech, kdy 42 procent žádostí o získání ochrany nemovitosti je odmítnuto z důvodu, že žadatel o půjčku věděl, že na nemovitost dlouhodobě nedosáhne. Na druhou stranu dnes jsou hypotéky v Řecku nedostupným zbožím. Šance na její získání je malá. Navíc na rozdíl od Česka je financováno maximálně 70 % nemovitosti a screening žadatele je mnohem hlubší. Splnění všech podmínek však není žádnou zárukou jejího získání,“ vysvětluje Koreček.

Cílem je ale podle něho zbavit se poloviny nesplácených hypotečních úvěrů a 85 procent spotřebních úvěrů. „Probíhat to má tak, že bankovní účty dlužníků se otevřou a kompletní data o dlužníkovi si budou moci banky předat, následkem čehož budou proti neplatičům vedena soudní řízení a dražby,“ upřesňuje.

Průšvih však v případě hypoték hrozí podle něho zřejmě při každém řešení. „Protože pokud by na druhou stranu došlo k vyjmutí tohoto ochranného prvku, může dojít opravdu k vážnému otřesu vzhledem k tomu, jak moc se realitní trh propadl, a kdy tak nějak po deseti letech došlo k přijmutí nové reality – tedy vysoké chudoby, mizerné vyhlídky do budoucna, vyrovnání se s odlivem mozků, nerození žádných dětí,“ vysvětluje Koreček.

„A pokud to nebyla tolik diskutovaná Prespanská dohoda, tak toto by již určitě vyvolalo předčasné volby,“ dodává.

Návrh totiž „vyvolává vážné obavy, pokud jde o jeho dopad na kulturu plateb a bankovní bilance, a jeho celkový návrh by mohl umožnit strategické selhání“, uvedla Evropská komise ve své rozšířené zprávě o dohledu nad Řeckem. Podle zprávy totiž musí být vyřešeno velké množství projektových a technických detailů

V nejbližších dnech by nicméně měl být řeckému parlamentu předložen návrh nové právní úpravy v této oblasti. Podle dvou vládních úředníků se má doladit s věřiteli i řeckými bankami, uvedl Bloomberg. Jak však poznamenal i Wall Street Journal, „zda nová úprava evropské úředníky uspokojí“.

Systém výběru daní se zlepšil

Další reformní oblasti, které zaostávají, zahrnují například privatizaci dálnice nebo jmenování 69 správních tajemníků v celém veřejném sektoru. A příjmy z privatizace byly také nižší, než se očekávalo, a to v důsledku přetrvávajícího zpoždění - viz níže uvedený graf. Ten porovnává cíle stanovené auditory v rámci reforem s reálnými výnosy.