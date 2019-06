V evropském zemědělství je mnoho lidí ve střetu zájmů, shodli se analytik Havel a poslanec Jurečka

Pýcha pochybuje o možnosti Babiše ovlivnit nastavení projektů

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha se v pořadu vyjadřoval i k možnosti Babiše ovlivnit nastavení nebo výběr projektů ve prospěch společnosti Agrofert. „Myslím, že by to byla tak složitá procedura, že by se to nedalo utajit a věděli byste to okamžitě.“

Odmítl představu, že by se Babiš rozhodl, že pro Agrofert chce uspět s nějakým projektem a na základě toho by ovlivnil celý proces. Pýcha řekl, že by musel ovlivnit celý monitorovací výbor, což je přes čtyřicet lidí nejen z ministerstev, ale i nevládních organizací.

Jurečka připomněl, že v lednu příštího roku je termín pro bilaterární jednání mezi Českem a EK o vypořádání připomínek k auditní zprávě. Pokud se obě strany nedohodnou nebo třeba Unie uzavře audit v náš neprospěch, bude EK požadovat korekci (vrácení peněz), kterou okamžitě strhne z nejbližší platby do Česka.

Praha ale může říci, že s tím nesouhlasí, a chtít smírčí řízení. Pokud ani při něm neuspěje, tak se může obrátit na Evropský soudní dvůr. Minimálně tak podle Jurečky půjde o jeden rok, ale mohou to být i dva až tři roky.