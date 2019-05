Bývalý dopravní pilot: Boeing nesmí podlehnout obchodnímu tlaku, i když se blíží čas dovolených

Letouny Boeing 737 MAX stále nesmí do vzduchu, což před začínající turistickou sezonou komplikuje život cestovním kancelářím i leteckým společnostem. Bývalý dopravní pilot Karel Mündel ale v Událostech, komentářích upozorňoval, že pokud nebudou problémy spolehlivě odstraněny, je nejlepší letadla držet na zemi: „To nejhorší, co by mohl Boeing udělat, je podlehnout obchodnímu tlaku a letadla urychleně vrátit do provozu.“