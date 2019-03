Zákaz letu boeingů MAX může zkomplikovat dovolené. Jako první se dotkne „last minute“ zájezdů

Čeští zákazníci, kteří si zájezd už zakoupili, ale nemusí mít podle oslovených kanceláří obavy, že by neodletěli vůbec. Termín jejich dovolené se však může změnit. „Znamenalo by to, že by klienti odletěli třeba o den později, ale o všem by byli včas informováni,“ uvedla mluvčí Čedoku Hana Součková.

„Pokud by se jednalo o uzemnění trvalé, tak by to znamenalo snížení last minute zájezdů a kapacity o 10 až 20 procent. V případě trvalého uzemnění by se musely některé lety redukovat třeba ze tří na dva,“ připustil obchodní ředitel cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka.

Stejný typ letadla se zřítil loni v říjnu. Americký výrobce letadel Boeing ve čtvrtek oznámil, že do svých strojů 737 MAX umístí v reakci na dvě nedávné nehody nové bezpečnostní zařízení. Podle listu Financial Times půjde o varovné světlo upozorňující piloty na nefunkčnost klíčových senzorů.