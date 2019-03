Havárie letounů v Etiopii a v Indonésii se podobají. Zřícený boeing měl stabilizátor s klapkami v neobvyklé pozici

Letecký publicista Martin Velek v Událostech, komentářích vysvětloval, že mají nové Boeingy 737 MAX 8 elektronickou modifikaci, která zasahuje do řízení výškového kormidla. „Kdyby se letadlo dostalo do příliš velkého úhlu náběhu, tak ho modifikace automaticky potlačí a skloní nos letounu dolu.“ Příčinou předchozího pádu boeingu mohly být podle Velka právě zásahy tohoto zařízení, které má paradoxně sloužit ke zvýšení bezpečnosti.

Na podobné chování stroje si už před neštěstím v Indonésii stěžovali nejméně čtyři američtí piloti. Podle nich stroj krátce po startu náhle přešel do prudkého klesání. Rizikovou situaci tehdy vyřešili tím, že vypnuli autopilota a manuálně dostali letoun do původního směru letu.

Pozice klapek na horizontálních ocasních plochách etiopského stroje by tak mohla pomoci určit, zda byly nastavené pro střemhlavý let. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) již ve středu uvedl, že nové informace o nehodě etiopského letadla a upřesněná data o trase jeho letu vykazovaly určité podobnosti s havárií letounu Lion Air.

Boeing přislíbil nový software už loni

Zástupci společnosti Boeing se několik týdnů po loňském pádu indonéského boeingu sešli s představiteli svazu pilotů amerických aerolinek Southwest Airlines a American Airlines a informovali je, že se chystá nová verze softwaru do letadel 737 MAX. Od té doby však firma piloty nekontaktovala.

Boeing tvrdí, že software by měl být připraven v dubnu. Zpoždění je teď předmětem vyšetřování, napsal americký list The New York Times. „Boeing měl software dodat po pěti šesti týdnech. Řekli jsme jim, že se to nesmí protahovat. A teď jsme tam, kde jsme,“ řekl zástupce pilotů z American Airlines Michael Michaelis, který pilotuje Boeingy 737. Ta „plánovaná změna měla problém vyřešit,“ sdělil předseda svazu pilotů Southwest Airlines Jon Weaks.

Boeing prý společnost ujistil, že piloti kvůli ní nebudou potřebovat mimořádné školení a že budou o změně softwaru pouze informováni.

Řada MAX se přitom stala nejlépe prodávaným letadlem v historii firmy Boeing. Úzkotrupý letoun 737 určený pro krátké a středně dlouhé lety je nejprodávanějším komerčním letadlem na světě a je důležitý pro budoucnost společnosti. Boeing má nyní na letoun více než pět tisíc objednávek v katalogové hodnotě téměř 500 miliard dolarů (11,3 bilionu korun).