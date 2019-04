Do Česka nyní ropovodem Družba neteče žádná ropa. Rafinerie má zásoby na týden

Ve stejný den uvedl místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak, že čistá ropa by se měla dostat produktovodem na hranici s Běloruskem znovu 29. dubna. O situaci, která na Rusko coby druhého největšího vývozce ropy nepříjemně dopadá, jedná v pátek v Minsku se zástupci Ukrajiny, Běloruska a Polska náměstek ruského ministra energetiky Pavel Sorokin.

Ve čtvrtek zastavilo Bělorusko dodávky ruské ropy do Polska, které ji odmítlo odebírat kvůli znečištění organickým chloridem. Nákup kontaminované suroviny z ropovodu Družba zastavilo Německo.

2/2 Unipetrol má v tuto chvíli zásoby zhruba na 7 dní. Pak by musel rafinérii v Litvínově odstavit nebo si půjčit ropu z českých nouzových zásob. ČR má v rezervách zásoby na 83,7 dní. #spinavaropa

„Pokud do sedmi dnů nenaběhne běžný režim, tak jsou pouze dvě varianty. Buď se bude muset rafinerie odstavit, anebo to bude řešení na vrub zásob hmotných rezerv,“ uvedl Švagr. V potrubí se nachází 250 tisíc až 300 tisíc tun kontaminované ropy, řekl.

Švagr označil situaci za vážnou a komplikovanou. Unipetrol podle něj odmítl kontaminovanou ropu přijmout z logických důvodů, protože je v rafinerii nezpracovatelná. Ropa znečištěná organickým chloridem by mohla poškodit zařízení rafinerie.

Analytik společnosti ENAS Vladimír Štěpán mj. zmínil, že Rusko čekají penále za vzniklou situaci a jeho zájmem určitě bude, aby současné vady co nejrychleji odstranilo. Nedomnívá se, že by došlo k odstavení litvínovské rafinérie. Odmítl také možnost jednorázového výkyvu v cenách pohonných hmot. Už vzhledem k tomu, že nejspíše půjde o časově krátkodobou záležitost.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa. Jižní pak vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Do České republiky se ropa dopravuje ze dvou směrů. Z východu k nám proudí surovina z Ruska ropovodem Družba (Přátelství) a ze západu jsme napojeni produktovodem IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov) na ropovod TAL, který k nám dopravuje surovinu z přístavu v Terstu. Právě do Terstu přivážejí ropu tankery z celého světa. Ropovod IKL vznikl jako zásobovací alternativa k ropovodu Družba.

Jediným přepravcem ropy do Česka je státní firma MERO (MEzinárodní ROpovody). Firma je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je také nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 16 ropných nádrží.

Od prosince 2012 firma vlastní pětiprocentní podíl ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL. Touto akvizicí byl realizován zásadní krok k posílení úrovně energetické bezpečnosti České republiky, uvádí se na stránkách firmy.

Česko počítá i ropovodem Adria

Petrochemický holding Unipetrol chce do budoucna využívat jako alternativní přepravní trasu ropovod Adria, který začíná v chorvatském přístavu Omišajl. Zástupci tuzemské společnosti Unipetrol RPA a chorvatské společnosti Jadranski Naftovod podepsali letos v únoru dodatek rámcové smlouvy o přepravě ropy tímto ropovodem, která byla uzavřena v roce 2016. Nově byla platnost smlouvy, jež měla vypršet letos, prodloužená až do roku 2021.

„Pro Českou republiku a celou střední Evropu představuje ropovod Adria možnost posílení bezpečnosti dodávek tím, že nabízí alternativu pro případ výpadku dodávek z ropovodu Družba či nedostatečné kapacity na velmi vytíženém ropovodu TAL. K realizaci přepravy ropovodem Adria do České republiky nám chybí uzavření přepravních smluv s našimi maďarskými a slovenskými partnery, přes jejichž území ropovod vede,“ uvedl podle ČTK letos v únoru generální ředitel Unipetrolu Krzysztof Zdziarski. „Věříme, že se nám jednání brzy podaří uzavřít,“ dodal tehdy.