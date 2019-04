Arriva hledá nové strojvedoucí i v Bulharsku. Drážní úřad chce dohlédnout na jejich zkoušku

Vlaky Arrivy zatím jezdí na městské lince z Prahy-Hostivaře do Roztok u Prahy. Vedle toho její expresní vlakový spoj zajišťuje cestování z Prahy přes Olomouc do slovenských měst Trenčína a Nitry. Letos v prosinci pak svůj záběr rozšíří o několik rychlíkových linek, kde nahradí České dráhy.

Jenže je tu háček. Strojvůdci musejí zvládat češtinu na úrovni B1, tedy v podstatě plynně hovořit. A jedinou výjimku mají Slováci. Inzeráty překvapily i Drážní úřad. „Na to, aby strojvedoucí složil zkoušku, se mi to jeví jako nepřiměřeně krátká doba. My se tam rozjedeme a budeme tu zkoušku dozorovat,“ řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v najímání strojvůdců v jiných zemích Evropské unie problém nevidí: „Pokud splní všechny podmínky, mohou tu pracovat.“ Ministerstvo chce ale nyní situaci na trhu poněkud uklidnit. Zveřejnilo harmonogram pro další tendry. Na rok 2020 se budou soutěžit jen dva balíky tratí a na některých relacích mají ČD jistotu minimálně na příštích deset let.

České dráhy mají trenažér řízení vlaků

České dráhy nyní spustily unikátní simulátor řízení vlaků. Podle dopravce jde o první trenažér svého druhu u nás. Cíl je jasný: předejít nehodám na železnici.