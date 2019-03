Zpřesněná data potvrdila zpomalení růstu HDP na tři procenta. I tak si Česko podle analytiků vedlo dobře

I navzdory snížení odhadu růstu bylo poslední čtvrtletí jedním z nejsilnějších období loňského roku. Výraznějšího meziročního posílení dosáhlo české hospodářství jen v prvním čtvrtletí, kdy růst činil 4,2 procenta.

Ve srovnání s rokem 2017 byl však loňský růst ekonomiky pomalejší jak z pohledu celého roku, tak za samotné čtvrté čtvrtletí. V posledním čtvrtletí roku 2017 totiž HDP vzrostl meziročně o rovných pět procent.

V mezičtvrtletním srovnání stoupl HDP ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 0,9 procenta, což byl nejvýraznější mezičtvrtletní růst za celý rok. „V průběhu roku docházelo k mírnému zrychlování mezičtvrtletního růstu. Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice. Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více investovaly do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní infrastruktury,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Hlavní příčina lepšího než očekávaného růstu HDP v závěru roku byla podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera koncentrovaná v čistých exportech. Vývozy totiž rostly poměrně překvapivě o pět procent, zatímco například ČNB čekala růst o necelá čtyři procenta. „Tím byl tak očekávaný negativní příspěvek čistého vývozu o jeden procentní bod nižší, než čekala v prognóze ČNB,“ vysvětlil Seidler.