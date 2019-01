Firma Apple zažila nejhorší den za šest let. Investoři mají strach o zdraví globální ekonomiky

Akcie technologické společnosti Apple ve čtvrtek zažily nejhorší den za šest let. Upozornil na to server finanční televize CNBC. Šlo o reakci na varování, že finanční výsledky nebudou až tak dobré kvůli prodejům v Číně. Ovšem Apple zažívá výrazný sestup od října, kdy jeho tržní hodnota dosáhla vrcholu ve výši 1,1 bilionu dolarů, ale do začátku ledna přišel o 450 miliard. Pro Apple podobně jako další podniky, které postihuje i současná obchodní válka USA a Číny, tak bude důležité, jak dopadnou jednání mezi Washingtonem a Pekingem.