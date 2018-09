Tři roky od emisního skandálu v Česku klesl zájem o diesely. Tisíce řidičů se připojily k žalobě na Volkswagen

přehrát video Události: Tisíce českých řidičů se připojily k žalobě na Volkswagen

Uběhly tři roky roky od chvíle, kdy americká Agentura pro životní prostředí obvinila koncern VW, že jeho turbodieselové motory jsou schopné obcházet homologační emisní měření. Řídicí jednotka motorů TDI o objemu od 1,2 do 2,0 litru poznala, když se vůz podrobuje emisnímu testu a přejde na ekologický režim, při kterém vůz produkuje výrazně nižší množství škodlivin. Software instalovala automobilka do vozů celých sedm let. Aféra kolem manipulací s emisemi se celosvětově týkala milionů aut. V Česku se dotkla zhruba sto šedesáti tisíc vozů.

Ti čeští řidiči, kteří se cítili podvodem poškozeni, se mohli do úterý přidat k žalobě, kterou za tuzemské majitele aut podají dvě společnosti. Rozhodlo se pro to 5749 majitelů aut, jenom v pondělí a úterý před uplynutím lhůty se jejich počet zvýšil o pětinu. Celkem požadují odškodnění vyšší než miliardu korun. „Důvod, proč neseme poslední rozšíření žaloby až v úterý, je ten, že jsme se snažili vyjít co nejvíc vstříc poškozeným a snažili jsme se jim poskytnout co nejvíc času k uplatnění nároků,“ uvedla právnička společnosti DieselGate Monika Skálová. Podle Škody Auto ale zákazníkům újma nevznikla. „Všechny vozy jsou před i po provedení úprav plně provozuschopné a bezpečné. Provozovatelé těchto vozidel je tak mohou nadále bez obav užívat,“ uvedla automobilka.

V Česku zatím zákon neumožňuje podávat hromadné žaloby. Lidi tak v těchto případech zastupují společnosti, které podávají žalobu svým jménem na účet spotřebitelů.

Fakta Trh s automobily V roce 2016 si Češi zaregistrovali 141 691 aut na benzin, 110 575 na naftu. O rok později už zájem o vozy na naftu poklesl, zaregistrovaných jich bylo 102 641 vozů, zatímco na benzin to bylo 158 796.

V roce 2018 si Češi registrovali 129 149 vozů na benzin. Zájem o naftové vozy opadl, zaregistrováno bylo jen 58 351 vozů.

„Z mého pohledu to procesně možné je, na druhou stranu to neřeší otázku dokazování. Protože právě to, že jsou tu stovky, možná tisíce jednotlivých individuálních nároků, tak ty bude u soudu potřeba jednotlivě prokazovat,“ upozornil advokát společnosti AK Matzner Jiří Matzner. Žalovat budou koncern VW také němečtí spotřebitelé. Zastupuje je německý svaz na ochranu spotřebiteků VZBZ a německý autoklub ADAC. Žalobu s požadavky na odškodnění podají 1. listopadu. Majitelé si stále mohou nechat přehrát software v autě Software, který dokázal obejít homologační emisní měření, obsahovala také auta z českých silnic. Zatímco ve světě začal Volkwagen na přehrání softwaru zvát první vozy v květnu 2016, Škoda se přidala o zhruba měsíc později. V Česku už by měla mít přehraný software většina škodovek. V některých servisech přehrávají software dodnes. „Výrobce nám poskytl veškeré softwary k jednotlivým motorům a my je pouze přehrajeme do řídicí jednotky,“ řekl vedoucí servisu Auto Opat Tomáš Zelenka s tím, že celá operace trvá zhruba deset minut. Aféra Dieselgate změnila také chování spotřebitelů. Ještě před pěti lety Češi kupovali především osobní auta s dieselovými motory. Pak se začala situace otáčet a od předloňska zákazníci preferují benzinový pohon. Letos se pro něj rozhodlo 67 kupujících ze sta.

Fakta Role softwaru u dieselových motorů Software u dieselových motorů například určuje, za jakých podmínek a s jakou intenzitou vůz čistí výfukové plyny.

U některých vozů je přitom software nastaven tak, že při vysokých, nebo naopak nízkých venkovních teplotách je čištění výfukových plynů výrazně méně intenzivní, a auto tak vypouští více škodlivých emisí. To se dá úpravou softwaru změnit.

Domlouvaly se automobilky na emisích? Kauza odstartovala prověřování i v dalších automobilkách, na něž padlo podezření, že emise zkreslovaly. V úterý Evropská komise oznámila, že začala vyšetřovat možnou tajnou dohodu, v níž opět figuruje Volkswagen společně s BMW a Daimlerem. Cílem mělo být nekonkurovat si při vývoji a zavádění technologií pro čistší emise. Podle Unie automobilky schválně nenabízely auta šetrnější k životnímu prostředí, i když potřebné komponenty už měly k dispozici. „Evropská komise říká, že zatím žádné důkazy nemá. Nicméně už loni v kancelářích těchto automobilek probíhalo vyšetřování, zda k takovým schůzkám docházelo, nebo ne. Pokud by se podezření nakonec potvrdilo, firmy by mohly dostat pokutu – a to až deset procent jejich globálního obratu,“ upozornil bruselský zpravodaj ČT Lukáš Dolanský. Emise se budou v Česku měřit přísněji. Metodika ale chybí, stěžuje si STK Od září začala platit přísnější emisní pravidla pro všechny nově vyrobené vozy. Od října se začnou měřit emise u dieselových motorů, které už po silnicích jezdí, jinak než dosud. Ministerstvo dopravy chce, aby se do ovzduší dostávalo co nejmíň škodlivých látek. Proto hodlá zákonem zabránit tomu, aby po českých silnicích jezdila auta s nefunkčními filtry pevných částic. Při měření emisí bude pevně stanovený koeficient kouřivosti na 0,25 setin. „Pokud vozidlo bude mít při měření větší kouřivost než 0,25, tak nemůže projít emisí, neboť je jednoznačně proveden zásah do filtru,“ vysvětlil ředitel odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy Ivan Novák. Emisní stanice si ale stěžují, že stále nemají prováděcí předpisy. „Na to, že máme tu vyhlášku zavést od 1. 10. a není tam žádné přechodné období, tak nás to dost překvapuje až děsí,“ řekl člen předsednictva Profesní komory Stanic technické kontroly (STK) Jiří Rejmon. Podle ministerstva by měla být vyhláška do konce měsíce rozeslána.