Méně naplánovaných operací i ambulantní péče. Nemocnice se připravují na omezený režim

Například ve velkých fakultních nemocnicích v Ostravě a Brně nebude práci nad rámec běžné pracovní doby vykonávat zhruba třetina lékařů. To bude znamenat odložení až čtvrtiny naplánovaných operací. V Plzni vypověděla přesčasy desetina doktorů, což by pacienti mohli pocítit v ambulancích, ale ne na operačních sálech.

„Co se týče třeba ortopedické části, tak jsou to určitě náhrady kloubu, a co se týče chirurgické části, tak jsou to například nekomplikované kýly,“ uvedla náměstkyně pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice Motol Lucie Valentová Bartáková.

Kompromis ve Zlíně

Dokonce dvě třetiny výpovědí z přesčasů mělo na stole vedení nemocnice ve Zlíně. Po sérii vyjednávání je v úterý sto padesát z dvou set lékařů stáhlo. Výsledkem je kompromis přijatelný pro obě strany, lékaři například dosáhli garantovaného volna po odsloužených službách. Znamená to, že od prvního prosince budou prakticky všechna oddělení Zlínské nemocnice fungovat ve standardním režimu.

„Omezíme ale částečně plánovanou operativu, předpokládáme zhruba o deset až patnáct procent a omezení bude taky v anesteziologických ambulancích a traumatologických ambulancích,“ uvedl ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Jan Hrdý.