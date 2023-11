Požadavky lékařů převyšují naše možnosti, řekl Válkův náměstek. Pokud se dohodneme, výzvu stáhneme, tvrdí Přáda

Přesčasy v nemocnicích

Problémem však není jenom odměňování lékařů, ale také už zmiňované přesčasy. Zdravotníci tvrdí, že lékař každý měsíc odpracuje v průměru šedesát hodin přesčasů, ročně je to pak 720 hodin. Přáda poukazuje na to, že to může ovlivnit kvalitu práce.

„Je potřeba vymezit jasný legislativní a ekonomický rámec práce ve zdravotnictví. Doposud to fungovalo tak, že když lékař nastoupil do nemocnice, podepsal v podstatě bianco šek na to, že ta nemocnice si s ním může nakládat, jak chce. Bylo to dáno i tím právním nevědomím o tom, jaký je limit,“ řekl Přáda.

Pláteník přiznal, že iniciativa lékařů posune zdravotnictví v Česku nejvíce za poslední roky. „Věci, na které pan viceprezident upozornil, jsou dlouhodobě známé a neřešené. Vedení ministerstva systematicky pracovalo na opatřeních jako centralizace péče nebo zefektivňování sítě, ale jsou to postupné kroky, které by měly efekt za nějakou dobu. Je pravda, že i tato iniciativa ty změny výrazně zrychlí. Je to silný katalyzátor,“ řekl.