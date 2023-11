Policie viní sedm lidí z krácení DPH při dovozu z Číny, škoda je přes miliardu

Pachatelé podle kriminalistů vytvořili skupinu obchodních společností, přes které v letech 2018 až 2021 organizovali dovoz různého zboží ze třetích zemí, zejména z Číny, do Evropské unie. Zboží mělo celkovou hodnotu zhruba 5,4 miliardy korun a cílem skupiny bylo vyhnout se platbám DPH, uvedla centrála.

Podle úřadu EPPO pachatelé nepravdivě deklarovali, že dovezené zboží zamíří do společností sídlících v jiných členských státech EU, čímž by se na ně nevztahovala povinnost platby DPH. Ve skutečnosti ale zboží tajně přepravovali do skladů, odkud věci prodávali on-line bez zaplacení daně.

„V minulých dnech policisté a celníci uskutečnili rozsáhlou akci s krycím názvem Rejdař, zejména na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. V rámci úkonů trestního řízení byly zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů korun) a v hotovosti (cca 2,5 milionu korun), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určeného k přímému prodeji v e-shopech,“ popsal Ibehej.

Stíhání za účast na organizované zločinecké skupině

Razii policie provedla 25. října a o den později zahájila stíhání, dodal úřad EPPO. Všichni obvinění lidé jsou stíhaní za účast na organizované zločinecké skupině a za zkrácení daně. Tři z nich vzal soud do vazby. Firmy pak čelí stíhání za zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Případem se od roku 2019 zabývali ústečtí příslušníci pátrací sekce Generálního ředitelství cel, a to na podnět Generálního finančního ředitelství a ve spolupráci s kriminalisty z centrály v rámci takzvané Daňové Kobry. Kauzu dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce.