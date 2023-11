Odbory plánují podobu protestů. Svaz průmyslu nechce, aby se dotkly provozu firem

Vláda tvrdí, že s odbory na tato témata nepřetržitě diskutuje. „Bohužel ze strany odborů jsme svědky jejich odpovědi na tento dialog, kterými jsou demonstrace, stávková pohotovost, účast na různých podivných akcích. Tak to prostě je, a myslím si, že to žádné jednání bohužel nezmění,“ míní premiér Petr Fiala (ODS).

A stávku zvažují i odboráři Třineckých železáren. Provoz ale nepřeruší. „Není možné zastavit prvovýrobu, vysokou pec, to dobře víme. Ale uděláme všechno pro to, aby to efekt mělo. Jsme odhodlaní v Praze demonstrovat,“ uvedl předseda základní organizace odborového svazu KOVO v Třineckých železárnách Marcel Pielesz. O stávce tam budou dál jednat – její případnou podobu rozeberou už ve čtvrtek.