Nové jaderné bloky potřebujeme, řekla Drábová

„Bez nových jaderných bloků a bez vzrůstajícího podílu obnovitelných zdrojů bude Česko ve velkých problémech. My opravdu nové bloky potřebujeme. Ten nový blok nebude ve vašem pojetí hotový včas, protože pravděpodobně do roku 2036 jednak vzroste velmi výrazně poptávka po elektřině kvůli tepelným čerpadlům pro vytápění, kvůli elektromobilitě, kvůli výrobě vodíků a do toho budeme odstavovat uhelné elektrárny,“ vysvětlila Drábová.

Dovážet energie ze zahraničí také není podle Drábové řešení. „Ve chvíli, kdy dovážíte, nemáme v rukou cenu, jako v případě plynu,“ dodala. A druhým faktorem je podle ní také to, že nebude odkud dovážet. „Střední Evropa včetně sousedního Německa je ve velmi podobné situaci,“ konstatovala šéfka jaderného úřadu.