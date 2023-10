Dostavba Dukovan má pomoci z jádra udělat hlavní zdroj české energie

Podle médií EDF čekají rozsáhlé investice nejen do jaderných elektráren, ale také do obnovitelných zdrojů. Skupina EDF musí do roku 2028 financovat velké investice, úhrnem za 33 miliard eur, do svých stávajících reaktorů. Plán na výstavbu šesti nových reaktorů do roku 2050, který oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, by měl spolknout 52 miliard eur.