Poslanci schválili základní parametry rozpočtu na rok 2024 se schodkem 252 miliard

Na dani z přidané hodnoty chce státní rozpočet získat téměř 387 miliard korun, na spotřebních daních téměř 159 miliard a na daních z příjmů zaměstnanců více než 122 miliard. Firmy by měly na daních z příjmů odvést 198 miliard korun. Na daních a sociálním pojištění dohromady by měli poplatníci odvést státu víc než 1,7 bilionu, popsal Stanjura.

Opozice rozpočet kritizovala. Šéf hnutí SPD Tomio Okamura vystoupil díky přednostnímu právu ještě před formálním zahájením úvodního kola jednání o návrhu rozpočtu. Řekl, že poslanci SPD připraví pozměňovací návrhy, které by přesměrovaly podle Okamury zbytné výdaje do oblastí, v nichž by pomohly obyvatelům a firmám.

Návrh rozpočtu počítá s růstem ekonomiky o 2,3 procenta a růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta. Na růstu spotřeby domácností by se měl podílet obnovený nárůst reálných příjmů. Průměrná míra inflace by měla klesnout z letošních 10,9 na 2,8 procenta. Vláda také očekává, že Česká národní banka začne v prvním čtvrtletí příštího roku snižovat úrokové sazby.

Je to jen cár papíru, kritizovala Dostálová rozpočet resortu pro místní rozvoj

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) řekla, že rozpočet tohoto ministerstva je naprosto nereálný a je to jen cár papíru. Plánovaným výdajům podle ní neodpovídají nároky na to, co by mělo ministerstvo v příštím roce proplatit, a peníze zřejmě budou muset přitéct během roku.

Stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO) ohlásil pozměňovací návrhy, které by zvedly dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury a umožnily by zvýšení slevy ve veřejné dopravě pro studenty a seniory z nynější poloviny na tři čtvrtiny.

„Zjevně hnutí ANO si neodpustí svůj populismus ani v době opozice,“ poznamenal k tomu ministr dopravy Kupka.