Státní dluh na konci třetího čtvrtletí přesáhl 3,1 bilionu korun, od začátku roku stoupl o 220 miliard

„Není to něco, co by bylo překvapivého. V tuto chvíli je pravděpodobné, že dluh bude ještě narůstat do konce roku. Odvisí to od hospodaření českého státu, které bylo plánováno pro tento rok s deficitem zhruba 290 miliard korun, to číslo za mě může být možná ještě kosmeticky horší,“ zhodnotil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Podle něj bude důležitější, co se bude dít v příštím roce. „Tady si myslím, že by mělo dojít, pokud bude úspěšně implementován úsporný balíček, k poměrně vylepšení hospodaření státu,“ doplnil Bureš.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky. Náklady na obsluhu státního dluhu by v letošním roce podle schváleného státního rozpočtu měly dosáhnout 70 miliard korun.