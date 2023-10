Na důchody má příští rok chybět padesát miliard. Koalice chce prosadit další části penzijní reformy

„Děláme ji zejména proto, že nastoupí do důchodu silné ročníky ze sedmdesátých let. Někdy v horizontu deseti, patnácti let to začne narůstat, a v tom okamžiku by nastal opravdu velký problém,“ prohlašuje místopředseda poslaneckého klubu STAN Viktor Vojtko.

Návrh důchodové reformy chce ministr práce projednat na vládě nejpozději do konce tohoto roku. Se schvalováním v parlamentu pak počítá během první poloviny toho příštího. Součástí má být i posouvání věku odchodu do penze podle průměrné délky dožití. Zároveň má být součástí reformy i nový výpočet penzí pro budoucí důchodce. Oproti dnešku bude méně výhodný.

Důchodová reforma projde ve sněmovně během příštího roku pravděpodobně díky hlasům koaličních poslanců. Opoziční kluby naopak vládní návrh podpořit nechtějí. „Je důležité přijít s nějakou skutečnou důchodovou reformou, protože to, co zatím představil Marian Jurečka, nepřináší do toho systému žádné nové peníze navíc,“ říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Je potřeba, aby přišla vláda, která bude dělat prorodinnou politiku. Pokud se budou rodit děti, půjdou do zaměstnání, budou platit daně, budou platit na důchody,“ zmiňuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Některé změny už jsou prosazené

Důchodovou reformu chce vláda prosadit s platností od 1. ledna roku 2025. Některé dílčí kroky už kabinet prosadil. Od října se například zpřísnila pravidla pro předčasnou penzi. Nově do ní lze odejít maximálně tři roky před standardním nárokem místo původních pěti. Pobíraná částka se více krátí a omezené jsou i valorizace. Příští rok se zároveň prodlouží nutná doba pojištění z 35 na 40 let.

Mění se i podmínky zvyšování řádných důchodů. To lednové má do budoucna kromě inflace zohledňovat třetinu růstu reálných mezd místo dosavadní poloviny. Mimořádné valorizace nahradí dočasný přídavek. Podle koalice jsou změny nezbytné, jinak nelze důchodový systém dlouhodobě udržet. Naposledy v plusu byl v roce 2019. Letos by měl být deficit účtu kolem zmíněných 70 miliard.