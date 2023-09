Každý šestý dospělý Čech nemá dlouhodobou finanční rezervu, varují odborníci

Právě do investičních fondů, akcií nebo nemovitostí doporučují banky vkládat peníze, aby neztrácely svou hodnotu. „Jsou to aktiva, která zajistí průměrný výnos sedm až osm procent nebo i více, ale především zajistí, že peníze nejsou v dlouhodobém horizontu 15 až 20 let znehodnocovány inflací,“ vysvětluje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Dlouhodobou rezervu si v Česku vytváří jen část obyvatel. Dvoumilionovou částku, kterou doporučují banky, jen přibližně 400 tisíc lidí. „Částka se může zdát velká, nicméně aby člověk tuto částku během dvaceti třiceti let aktivního pracovního života vytvořil, uspořil, tak je to o tom spořit si nižší jednotky tisíc,“ pokračuje Hrubý.