Penze mají být po novém výpočtu relativně nižší, komise se na vzorci zatím neshodla

Pro stanovení výše penze hraje roli jen část výdělku. Do 44 procent průměrné mzdy se započítá celá částka. Nad tuto hranici do čtyřnásobku průměrné mzdy se pak zohlední 26 procent, nad čtyřnásobek pak nic. Pro letošek jsou tyto redukční hranice na 17 743 a 161 296 korunách. Ze stanoveného příjmu za odpracovaný rok se pak bere 1,5 procenta. Podle plánu by započítávaná část příjmu do první hranice a podíl z výdělku měly klesnout. Cílem je snížit výdaje systému penzí a zmírnit propad do dluhů. Jelínková nechtěla zatím parametry přiblížit.

Podle dřívějších informací, které novináři od vedení ministerstva práce dostali, by se změny měly provést mezi roky 2026 a 2035. Plně započítávaná částka do první příjmové hranice by se měla snižovat každý rok o procento. Po deseti letech by se tedy mělo zohledňovat 90 procent výdělku. Z částky za odpracovaný rok by se pak místo 1,5 procenta mělo brát 1,45 procenta.

„Ještě nebylo hlasováno, kdo se ke které cestě přiklání. Bavili jsme se spíš o tom, jaké cesty vedou ke stanovenému cíli. To, že k nějakým změnám musí dojít, na tom se shodneme,“ shrnula Jelínková. Podle ní se o přesném nastavení jedná.

Za dekádu penze vyšší o tisíce

Podle odhadů by se bez úprav průměrný nový důchod díky růstu výdělků v Česku a postupnému odsouvání důchodového věku zvedl za desetiletí o 12 tisíc korun. Podle návrhu by se každý další rok mělo do nové penze započítat o 150 až 200 korun méně. „Pokud by ke snižování došlo, tak pořád by důchody (nové v průměru) rostly zhruba o deset tisíc,“ podotkla Jelínková. Podle ní od zástupců opozice v poradním týmu zásadní výhrady nezazněly.

Podle podkladů resortu práce by snížení výpočtu nových penzí zmírnilo propad důchodového systému v následujících letech celkem o jedno procento HDP. Aktuálně je to kolem 70 miliard korun.

Snížení započítávaného výdělku posiluje solidaritu a oslabuje zásluhovost. Podle expertů patří český důchodový systém přitom k nejsolidárnějším. Penze lidí s vysokými a nižšími příjmy se příliš neliší. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům před nedávnem řekl, že se jeho úřad v návrhu snaží rovnováhu mezi zásluhovostí a solidaritou zachovat. Podotkl, že v Česku je možné si už léta spořit na stáří se státním příspěvkem a tyto úspory by měly začít sloužit k pokrytí části penze.