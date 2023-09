Česko je podle ministerstva na zimu připravené. Některé teplárny ale možná zvýší ceny

„Počítáme s tím, že kapacita je dostatečná pro celé zimní období. Pokud se podíváme na to, jak se vyvíjí ceny na světových trzích a podíváme se i na koncové ceny jednotlivých dodavatelů energií, tak letošní zima by skutečně měla být o něco levnější než ta předchozí,“ soudí náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák (Piráti).

Otázkou zůstává cena centrálního tepla. Zatímco některé teplárny zlevňují, u jiných je naopak pravděpodobné, že budou zdražovat. Definitivní ceníky na zimu totiž zveřejní až během následujících dvou měsíců.

O cenách mají už jasno například Teplárny Brno. Zatímco dříve hlavní dodavatel tepla v jihomoravské metropoli zdražoval, od letošního října o pětinu zlevní. „V absolutních číslech se můžeme bavit o 286 korunách na gigajoul. Bezesporu tím hlavním důvodem snížení je vývoj na trzích s komoditami, kdy Teplárny Brno spalují převážně zemní plyn, a tato komodita na trhu zaznamenala v posledních měsících poměrně velký pokles,“ ujasnil finanční ředitel společnosti Přemysl Měchura.

Pomohlo ale i to, že šetřili samotní spotřebitelé. „Tím, že Brňané šetřili, to znamená netopili na třiadvacet, ale spíše na jednadvacet stupňů, tak my jsme nemuseli nakupovat drahý plyn,“ okomentoval generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Zlevňují i další teplárny z regionu. Třeba v Břeclavi nebo ve Vyškově budou lidé platit zhruba o desetinu méně. „Vy máte vždy nasmlouvanou cenu s občany na rok. Takže ono to není o tom, že teď bychom měli nějak extra nízkou cenu, ale my jim v podstatě vracíme to předběžné vyúčtování, které je,“ sdělil starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).