Dodavatelé energií zlevňují. Podle odborníků bude přibývat výhodných nabídek

„Zlevníme jak u elektřiny, tak u plynu. Stane se to v polovině září. U elektřiny bude ten jednoletý fix zhruba tisíc korun a dvacet procent pod stropem, v případě plynu to bude asi čtvrtina pod stropem, to znamená pětadvacet procent,“ ujasnil mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Podle odborníků bude výhodných nabídek přibývat. „Spousta dodavatelů se skutečně předhání, snaží se přicházet s novými akvizičními ceníky. Dodavatelé se už poučili z energetické krize a nejen, že se snaží získávat nové zákazníky, ale starají se i o ty stávající,“ okomentoval energetický analytik z Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.