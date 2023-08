Energie za dva roky zdražily o 62 procent, seniorům vzrostly náklady o více než tři čtvrtiny

Topná sezona by mohla při chladném počasí začít již 1. září a před tou nadcházející začínají znít podobné apely na úspory jako loni. „Pro nás je klíčové, abychom dokázali znovu lidem připomenout, že je potřeba se na topnou sezonu soustředit, hledat cesty a opatření, jak snižovat náklady. Je také potřeba, aby se dělala opatření, která jsou cílená,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

S odkazem na data Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí upozornil ministr, že za poslední rok (od června do června) stouply ceny energií o 15,3 procenta a za dva roky o 61,5 procenta. To platí pro průměrnou domácnost, zejména v domácnostech seniorů bylo zdražení ještě výraznější, těm za dva roky vzrostly náklady na energie o 73 procent. Nadprůměrný byl i růst v nízkopříjmových domácnostech, neúplných rodinách a také u majitelů domů. Dal to do souvislosti s tím, že žijí ve starších, nerenovovaných budovách, které jsou energeticky náročné.