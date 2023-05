Politici hledají recept na dostupné bydlení. Mluví o investicích i zákonech

Připravený projekt na výstavbu jedenácti menších bytů mají už několik let v Městci Králové. Radnice počítá s tím, že by sloužily seniorům, i když vhodné by mohly být i jako startovací byty. Dům má vyjít na asi 26 milionů korun. Stavba dosud nezačala. „Nenašli jsme vhodný dotační titul, který by přesně vyhovoval představám města. A zároveň v některých případech byl krátký časový úsek na realizaci té stavby,“ zdůvodnil starosta Milan Pavlík (ČSSD).

Obci s asi dvěma a půl tisíci obyvateli aktuálně podle starosty chybí asi tři desítky obecních bytů. Prostory jsou, peníze ne. „Patříme mezi obce, které by byty potřebovaly – ať pro učitele, lékaře, pro naši nemocnici, pro mladé rodiny,“ vyjmenoval Pavlík.

Bytovou situaci nyní mezi radnicemi mapoval Svaz měst a obcí. Zjistil, že projekty nových domů mají připravené desítky z nich. Řada už má vydané i stavební povolení – například Plzeň, Kutná Hora, Prostějov nebo Břeclav. Jenže výstavba zatím čeká. „Nejvíce chybí takzvané běžné byty pro normální nájemné. Momentálně je situace taková, že finanční prostředky a dotační tituly na výstavbu běžných bytů nejsou – jsou buď na sociální byty, (nebo) startovací byty a tak dále,“ uvedla ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Sedmdesát procent radnic navíc svazu řeklo, že kapacitu svého obecního bytového fondu považuje za nedostatečnou.