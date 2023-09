V Česku a na Slovensku dodnes žijí příbuzní Masaryka. Reportéři ČT některé z nich vypátrali

V Česku je příjmení Masaryk velmi vzácné, vyskytuje se 146krát. Občanů Česka z rodu prvního československého prezidenta žije nyní v tuzemsku 24. Dva z nich jsou přímí potomci prezidenta. Jde o syny již zemřelého rockového hudebníka Jana Jakuba Kotíka: Tabera a Armanda, kterým je nyní 18 a 17 let. Jsou praprapravnuky prezidenta a na veřejnosti nechtějí vystupovat.

Imrich Masaryk

Tak se k ní dostal i Imrich Masaryk, kterému zařídili od roku 1945 místo na Pražském hradě, kde byl až do roku 1951 zřízencem prezidentské kanceláře. V Praze se následně oženil a z jeho svazku žije v Česku jeho rozvětvené příbuzenstvo.

Jeho vnuk Tomáš Masaryk žije s rodinou v Bakově nad Jizerou. Pracuje v mladoboleslavské škodovce a je místopředsedou místního rybářského svazu. „Jsem na to jméno pyšný, že jsem Masaryk,“ podotýká Tomáš. Pracuje v odborech Škoda Auto jako IT technik. „Mám na starosti webové stránky, podporu nebo tisknu členům průkazky, vytvářím různé prezentace, připravuju podklady ke kolektivnímu vyjednávaní,“ dodává.

Tomáš má dvě sestry – Olgu a Michaelu. Paní Michaela žije v Mělníku. Se svými dětmi navštěvuje vždy 7. března, v den narození prezidenta, jeho sochu v Masarykově kulturním domě. Podle ní byl její děda Imrich Masaryk usměvavý člověk. „Vždycky mě bral do náruče. To si pamatuju. I dle těch fotek, co mám,“ podotýká.

Pravnučka Imricha Masaryka Sára Fišerová, která studuje strojní fakultu na ČVUT, se o tom, že je příbuzná s českým státníkem, dozvěděla od maminky a babičky. „Mě to dost zaskočilo, ale vlastně jsem byla potěšená, protože to je velká část naší historie,“ podotýká.

Další sestra Tomáše, paní Olga, bydlí v Českých Budějovicích a má tři děti. „Vyrůstala jsem v 80. letech, kdy nebylo moc populární se jmenovat zrovna Masaryk,“ popisuje Olga. Vystudovala optiku, optometrii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté při práci vystudovala dálkově obor sociální péče psychorehabilitační, a to kvůli synovi, který se narodil s tělesným a psychickým handicapem.