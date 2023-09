Česko zatím nebude plošně zabavovat auta s ruskými SPZ

Česko omezení pro vozy s ruskými značkami zatím neplánuje. „Nemáme vnější hranici mimo Evropskou unii. To znamená, že tenhle problém budou řešit zřejmě na vstupu do Evropské unie,“ zdůvodnil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Na vnitřním trhu nebudeme zabavovat zboží a osobní automobily ruským občanům, protože byly již jednou propuštěny na vnitřní trh a jsou součástí území Evropské unie,“ doplnila Prudičová.

Evropské státy sousedící s ruskou hranicí nově už vjezd aut s těmito značkami zakázaly. „Považuji to za velmi efektivní způsob, jak zasáhnout obchod s ruskými entitami, protože se to samozřejmě dotkne pohybu zboží,“ okomentoval právník z organizace Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Obstavený majetek k obnově Ukrajiny

Čeští politici naopak po vzoru Estonska uvažují o změně legislativy umožňující použít už obstavený majetek k obnově Ukrajiny. „Ta úvaha samozřejmě správná je, ale musíme také dbát na právní aspekty,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Dvořák na to konto řekl, že pokud současná legislativa nevyhovuje záměrům, které Česko má, bylo by ji případně potřeba změnit. „Vždy to musí být podle práva, byť se jedná o zmrazený majetek Rusů,“ poznamenala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Česko zatím zmrazilo Rusům majetek asi za deset miliard korun – mimo jiné i firmu zbrojaře Obnosova. Ten stejně jako jeho zeť Zorikov figuruje na českém sankčním seznamu, a to od letošního srpna. Podle odhadů realitních makléřů má rodina v Praze stále majetek zhruba za 150 milionů korun.