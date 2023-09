Vládní stropy na ceny energií by mohly skončit, zní z kabinetu. Lidé stále nakupují tuhá paliva

U dodavatelů má roční smlouvu, ke zlevňování však přistoupila každá z dodavatelských společností jinak. „Jeden dodavatel bez toho, aniž bych se o to zajímal, tak sám od sebe nám už tento rok zlevnil třikrát,“ oceňuje Boček. Druhý dodavatel však podle jeho slov cenu nesnížil, v létě prý poslal pouze nabídku se zlevněním od září v případě, že s ním uzavře smlouvu na tři roky.

Například Svatopluk Boček platí energie ve dvou nemovitostech. Topí hlavně plynem, v rodinném domě, kde žije, za něj vydá zhruba třicet až čtyřicet tisíc korun ročně. Před vyššími částkami ho letos u obou dodavatelů chránil vládní strop. „V obou fakturách za minulou zimu je tam zohledněný, u jednoho to snižuje o tisíc korun za megawatthodinu a u druhého skoro o dva tisíce,“ potvrzuje.

Nové nabídky představily svým zákazníkům v posledních týdnech třeba E.ON, innogy, Pražská energetika nebo MND. U zákazníků teď dodavatelé zároveň pozorují zájem o fixace. „To je možná spojeno s tím, že se blíží konec stropů a také velkoobchodní ceny neklesají tak rychle. To znamená, že zákazníci možná cítí nějakou nejistotu,“ přiblížil mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

V příštím roce je však možné, že platby za energie znovu stoupnou. Vrátit se totiž mohou poplatky za obnovitelné zdroje, které stát od loňského října odpustil. Průměrná domácnost se spotřebou tři megawatthodiny za ně dříve platila zhruba 1800 korun ročně. Diskusi o znovuzavedení označil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) za nejsložitější v rámci rozpočtových jednání na příští rok.

Ministerstvo chce zajistit stabilizaci cen

„Předkládám vládě návrhy, které by na jedné straně znamenaly výrazné snížení veřejných výdajů na stabilizaci cen energií, zároveň by ale do určité míry umožnily stabilizace cen energií,“ kalkuluje ministr. Podle mluvčí ministerstva financí Petry Vodstrčilové politická jednání stále probíhají a jednotlivé výdaje se tak ještě mohou v detailu změnit.

„Pokud jde o poplatky za obnovitelné zdroje, ten zbytek je takzvaná regulovaná část energií. To jsou náklady na ztráty v síti, na systémové služby a tato částka je také vysoká, jedná se o 35 miliard,“ upřesnil ministr Síkela. Právě od poplatků za obnovitelné zdroje stát spotřebitele před rokem osvobodil. A zatím není jasné, jestli je domácnosti a firmy budou muset příští rok platit znovu.

„Dokážu si představit, že poplatek bude nižší, protože to jednoznačně prodražuje cenu pro domácnosti,“ uvedl člen sněmovního hospodářského výboru Michal Kučera (TOP 09).