Zařaďte wagnerovce mezi teroristy, vyzývají organizace Česko. Prigožin měl firmu na Teplicku

„Nedávno organizaci jako teroristickou uznala Francie, parlamenty Estonska a Litvy, určitě by bylo dobře, aby se k tomu přidalo více členských států EU,“ má jasno analytička Centra pro informovanou společnost Andrea Michalcová.

Evropská unie ovšem seznam teroristických organizací má a zařazení wagnerovců na něj zvažuje. „Ostatně k tomu vyzval už minulý rok Evropský parlament. Ve chvíli, kdy by se wagnerovci umístili na ten evropský seznam teroristických organizací, tak by to umožňovalo mrazit jejich majetek,“ vysvětluje bezpečnostní expertka z Centra pro informovanou společnost Veronika Víchová.

Stopy na severu Čech

Česká stopa wagnerovců míří na Teplicko. Jevgenij Prigožin tu měl osm let firmu RT-Consulting. Společnost mu pomáhal zakládat Oleg Šramko. Ten na severu Čech stále vlastní nemovitosti.

Dům, který v Teplicích Šramko spoluvlastní, je od počátku invaze Ruska na Ukrajinu prázdný. Podle místních lidí ale ruský podnikatel několikrát avizoval, že hodlá do Česka zase přijet. V roce 2018 se Šramko na sociálních sítích chlubil, že se v Rusku zúčastnil konference s Vladimirem Putinem o podpoře ruských podnikatelů.

Jeho českou spojkou do podnikání je Miloš Hakl, který s ním figuruje v osmi firmách. Hakla se podařilo štábu ČT vystopovat, o Šramkovi se ovšem odmítl bavit.

Podle odhadů mezinárodních organizací se k wagnerovcům na celém světě letos hlásilo zhruba 50 tisíc lidí. Spojené státy začaly na členy skupiny uvalovat sankce už v roce 2016, Evropská unie se přidala o čtyři roky později.