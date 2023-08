Teď fotbalisté ano, nedávno tenistky ne. Hledá se cesta, jak řešit sportovní účast Rusů a Bělorusů

Upozornil na to, že by byl zápas kontumačně zrušen v neprospěch Plzně, což by byla podle něj škoda. Kozák připojil, že by to podle něj znamenalo mimo jiné i poškození českého sportu.

„Za mě je velice nepříjemné, když se do sportu tahá politika. Dvojí metr, který je pro mě značně nepochopitelný. Je to věc, kterou nemám rád, myslím rozdělování v případě individuálních a kolektivních sportů,“ prohlásil Kettner.

To poslanec a člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Kettner (SPD) v 90' ČT24 označil rozhodnutí vlády za alibismus. „Ano, je v pořádku, že tu hrají ruští fotbalisté. Stejně tak bych ale řekl, že je v pořádku, kdyby tu hrály ruské tenistky, obzvlášť tenis – individuální sport. Pod neutrální vlajkou reprezentují samy sebe,“ uvedl. Neznamená to prý, že by okolnosti nerozlišoval.

Málo specifikací a „průzkum bojem“

„Myslím si, že pravidla byla jasně napsaná, ale když vezmu usnesení vlády – je to jeden a půl řádky u týmů a jeden a půl řádky u jednotlivců. Do toho se prostě nemohou vejít všechny drobné nuance,“ přiblížil v 90' ČT24 pravidla šéfredaktor redakce ČT sport Michal Dusík.

Národní sportovní agentura vydala k věci výkladové stanovisko. Podle Dusíka to pravidla zpřesňuje, ale zároveň zpestřuje jejich obsah. „Je to pořád takový průzkum bojem, to znamená, že u každého dalšího případu se bude dál a dál upřesňovat co ano, a co ještě ne,“ pokračoval. Záleží prý i na tlaku zvenčí.

Dusík poukázal také na možný tlak na vydání víz přímo od vedení Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) Aleksandera Čeferina. Ten se prý zasazoval o to, aby kazašský tým hrál kompletní. „U UEFA se to bere tak, že týmy jsou nezávislé na národních reprezentacích. Když to přeženu, dneska jsou hráči vlastně majetek týmu a je úplně jedno, jestli se ten majetek narodil v Rusku, v Bělorusku nebo na Pobřeží slonoviny, je to prostě majetek toho týmu,“ vysvětlil Dusík.

Je podle něj zapotřebí celou věc upřesnit, je potřeba dát tomu nějaké nové mantinely.