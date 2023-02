Účast ruských sportovců na olympiádě by propagovala zločiny na Ukrajině, soudí Dominik Hašek

Kdekoliv by ruští sportovci nastoupili, znamenalo by to propagaci ruské války na Ukrajině, zabíjení, zločiny, které se tam dějí, soudí Hašek. „Za současných podmínek, kdy je ruská armáda na Ukrajině, vůbec neexistuje se bavit o tom, že by jediný ruský sportovec mohl reprezentovat na olympiádě. A nejde vůbec o to, že by na dresu neměl ruský znak nebo že by tam nebyla ruská hymna, každý přece ví, odkud ten sportovec je a jakou zemi reprezentuje.“

Bývalý brankář kritizuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV), že nejedná s jednotlivými ruskými sportovci, například formou „linek důvěry“, a nevzdělává je v tom, k čemu nyní na Ukrajině dochází.

Pokud by ruští sportovci odsoudili válku na Ukrajině a zločiny, k nimž tam dochází, a hrozil jim postih, měl by jim a jejich rodinám podle Haška MOV nabídnout – s demokratickými státy předjednaný – uprchlický azyl. Jako uprchlíkům by jim umožnil na olympiádě startovat, dodal.

Jaký je postoj vedení Mezinárodního olympijského výboru

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vyzval ve čtvrtek Ukrajinu, aby upustila od hrozeb bojkotu olympiády v roce 2024 kvůli účasti ruských a běloruských sportovců. Kyjev tím reagoval na oznámení MOV z minulého měsíce, že sportovcům z obou zemí by mohlo být umožněno získat místo na olympiádě prostřednictvím asijské kvalifikace a soutěžit jako neutrálové, bez vlajek a hymen.

Sportovci z Ruska a Běloruska byli po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu 24. února loňského roku vyloučeni z mnoha mezinárodních soutěží.

V dopise vedení ukrajinského Národního olympijského výboru Bach podle Reuters označil za „pomlouvačná“ ukrajinská tvrzení, že vpuštění ruských a běloruských sportovců zpět na Hry by podpořilo invazi. Doplnil, že celá záležitost ani nebyla konkrétně projednána a tlak Ukrajiny na národní olympijské výbory a mezinárodní federace označil za krajně politováníhodný. Bojkot by podle něho porušoval olympijskou chartu.