Soud potvrdil podmínku za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea

Soudce Václav Kašík upozornil, že Popelka nebyl souzen za své politické názory ani za to, že chtěl z budovy vlajku strhnout, samotné stržení vlajky by totiž trestným činem nebylo. Musel si ale být vědom, že nabádá k chování, které nelze spáchat jinak než násilně. Dav lidí by se totiž musel dostat nejen přes zavřené dveře budovy, ale i přes policisty, kteří ji střežili.

Uložený trest, který odvolací senát v pondělí potvrdil, označil Kašík za adekvátní a v podstatě symbolický. Upozornil, že Popelka sám se netají tím, že chce v podobných aktivitách pokračovat, trest zákazu pobytu v Praze je tak podle soudce také vhodný.

Po výzvách na demonstraci část protestujících zamířila k muzeu

Popelka podle obžaloby 11. března na demonstraci na Václavském náměstí nazvané Česko proti bídě i po jejím skončení podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a sundal z ní vlajku Ukrajiny, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. „Pojďte všichni k muzeu, jdeme dovnitř,“ provolával podle vyšetřovatelů.

„Navrhuji po skončení tohoto shromáždění odstranit z Národního muzea ukrajinskou vlajku,“ prohlašoval také. Do Národního muzea se pak po demonstraci pokusili vniknout lidé, kteří chtěli vlajku sundat.

Policie kvůli incidentu zadržela dvě desítky lidí. Podle červnových informací serveru Seznam Zprávy dostalo čtrnáct z nich v přestupkovém řízení pokutu. Výši pokut radnice nesdělila.