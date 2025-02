Zemřel autor Skleněného pokoje, spisovatel Simon Mawer

Ve věku 76 let zemřel v minulém týdnu britský spisovatel Simon Mawer, autor románů Skleněný pokoj či Pražské jaro, napsal web The Bookseller s odvoláním na nakladatelství Abacus, které Mawerovo dílo dlouhodobě vydávalo.

„Byl to skvělý společník – vřelý, vtipný a měl nesmírné znalosti o široké škále témat. Není mnoho spisovatelů, kteří vás přesvědčivě dokážou přenést od Malty šestnáctého století až k ruské invazi do Prahy,“ uvedl Richard Beswick, ředitel nakladatelství Abacus, které Mawerovy knihy vydávalo 25 let. Mawer zemřel nečekaně ve středu 12. února.

Mawerovým nejslavnějším románem je podle nakladatele Skleněný pokoj, který vypráví o židovsko-křesťanském manželském páru v předválečném Československu a je inspirován osudy známé brněnské vily Tugendhat. V roce 2009 se román dostal mezi finalisty Man Bookerovy (nyní Bookerovy) ceny, která je nejprestižnějším oceněním v anglofonní literatuře.

V románu Pražské jaro z roku 2018 Mawer mapuje optimismus roku 1968 v tehdejším Československu i jeho náhlý konec po invazi armád Sovětského svazu a dalších členů takzvané Varšavské smlouvy očima trojice Britů, kteří se v bouřlivém období ocitají v Praze.