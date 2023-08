Vězeňská služba zveřejnila seznam popravených politických vězňů rozptýlených na Pankráci

Vedle levicového intelektuála a historika Kalandry jsou na seznamu také členové odbojové skupiny bratří Mašínů Zbyněk Janata a Václav Švéda. Sestavený přehled obsahuje jediné ženské jméno – Frýdu Geigerovou z Tanvaldu, která si v pražském vězení odpykávala doživotní trest za velezradu a zemřela ve věku 56 let.

Vzpomínková akce pro pozůstalé

Cílem projektu bylo zjistit, co se stalo s ostatky politických vězňů, které nebyly uloženy na Ďáblickém hřbitově nebo na pohřebišti v Motole. Nejprve museli vědci vyhledat kremační čísla, která prokazují, že byl zemřelý zpopelněn. Poté řešili, zda urnu dostala rodina. To se ale dělo jen výjimečně. Většina schrán putovala k uložení právě na Pankrác. Část uložených uren pak byla v roce 1965 převezena do Motola, zbylé se ale nenašly.

Pozůstalí se mohou ozvat na e-mailové adresy akyr@grvs.justice.cz nebo akafkova@grvs.justice.cz či telefonicky na čísla 244 024 710 a 602 622 235. Ti, kteří se přihlásí, pozve Vězeňská služba na obřad v pankrácké věznici. Vzpomínku chce bezpečnostní sbor uspořádat do konce letošního roku.