Mapy v mobilu válcují ty papírové, neprodávají se ani samostatné navigace

Pražské nakladatelství Kartografie vydává atlasy, mapy a další sortiment už bezmála sedmdesát let. „Od samého začátku se zabýváme tvorbou map. Je to vlastně naše hlavní náplň. Věnujeme se především školní tvorbě, a to platí do dneška. Jsou to nejprodávanější tituly,“ uvedl ředitel nakladatelství Jan Ptáček.

Jenže výrobu a prodej některých typů produktů už museli postupně omezit, jde například o klasické turistické mapy na papíře. Podle Ptáčka je velmi složité udržovat je aktuální. „Ve světě a v naší krajině se neustále něco mění. Prodeje v posledních letech klesly tak, že se nám vlastně dneska nevyplatí mapy vydávat,“ řekl.

Nahradily je mapy tematické, které se zaměřují například na hrady a zámky, rozhledny nebo pivovary. Zájem ale opadl i o autoatlasy. Ty si podle ředitele kupuje hlavně starší generace a nakladatelství vydává už jen tři tituly. U knihkupců tento sortiment tvoří jen jednu desetinu procenta celkových tržeb.