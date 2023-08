Svítíme moc a špatně. Odborníci upozorňují na světelný smog, který škodí lidem i přírodě

„Bílé světlo se začalo používat teprve před deseti lety, předtím se používalo teplé bílé světlo, které je ze sodíkových, oranžových výbojek. Je u toho dobře vidět, a přitom to nejméně vadí cirkadiánnímu rytmu živých tvorů, to znamená lidí i volně žijících,“ uvedl odborník na světelné znečištění Hynek Medřický.

Ve chvíli, kdy například ve velkým městech zapadne slunce, okamžitě se rozsvítí nejenom ulice, ale také obchody, parkoviště, hřiště a samozřejmě i množství památek. To není problém jenom Prahy, ale také řady menších měst v Česku. „V noci musíme používat nebílé světlo, protože to bílé ruší čas pro krmení a rozmnožování organismů, především těch volně žijících,“ uvedl Medřický.

Specialistovi na venkovní osvětlení, který se tématem zabývá už více než deset let, neunikla ani nová lávka z Karlína do Holešovic. „Je to nízko, asi metr nad mostovkou, nesvítí to nahoru a nesvítí to ani skrz nějaké zábradlí přímo do vody,“ pochválil. Dodal ale, že intenizta světla je příliš vysoká. Tvrdí, že v jedenáct večer by se měla snížit o čtyřicet procent, což se ale podle něj neděje.