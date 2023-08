ŽIVĚ: Senátem prošly změny v bodovém systému a řidičáky na zkoušku

Nově zaváděná možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

Na vybraných úsecích dálnic umožní změna zákona zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 kilometrů za hodinu. Vláda upozorňuje na to, že nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. Týkat se to bude nových nebo modernizovaných úseků. Ministr Kupka už dříve řekl, že první takové úseky by se mohly objevit do dvou let.

Přísnější mediální pravidla pro politiky

Horní komora kývla také na zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky. Nebudou je moci převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Kvůli chybějící regulaci se zpřísnění nevztahuje na internetová média. To kritizovalo například sdružení Milion chvilek pro demokracii.

Změny jsou součástí novely o politických stranách, která mění organizaci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Zákon o střetu zájmů se podle schválené úpravy navíc bude nově vztahovat na hlavu státu. Prezident republiky bude muset začít každoročně podávat majetkové oznámení a platit pro něj budou i další povinnosti včetně zákazu vlastnictví médií.

Schvalování změn ve sněmovně brzdilo opoziční hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, který už po prvním zpřísnění zákona vložil v roce 2017 akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá skupina Mafra, která patří k největším mediálním domům v Česku. Politikům, na něž se bude nová úprava ohledně médií vztahovat, dává novela šedesátidenní lhůtu na to, aby se s ní vypořádali.