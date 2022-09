U zkoušek autoškol přibudou nové otázky. Zaměří se na bezpečnou vzdálenost i věnování se řízení

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s autoškolami připravilo čtvrtou sadu nových otázek, která bude do testů nasazena od 23. října. Sada se má skládat ze třiceti statických otázek a jedenácti dynamických videí a situací.

Novotný si nemyslí, že by větší množství otázek znamenalo složitější zkoušku. „Není to o tom, že bych měl nové otázky, které se musím naučit nazpaměť,“ vysvětlil. „Jestliže znám pravidla, tak na otázku umím odpovědět.“

Další rozšiřování otázek

Resort plánuje sady otázek rozšiřovat i dál, v minulosti avizoval jejich zařazování každého zhruba čtvrt roku. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet.

Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.