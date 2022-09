Autoškoly podražily až o třicet procent. Jinak než na splátky si kurz mnozí nemohou dovolit

Jako matka na mateřské si Diana Dalekorejová na autoškolu šetřila dva roky. Zaplatila za ni šestnáct tisíc. „Tím, jak se autoškola zdražovala, tak mi to trvalo déle. Pokud je žena na mateřské a muž chodí do práce, tak to z jedné výplaty není hned,“ vysvětluje.

Ještě před rokem byly kurzy o desítky procent levnější. Za nárůst cen podle provozovatelů autoškol může několik různých faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je cena pohonných hmot. „My jsme zdražovali na přelomu roku a potom postupně s rostoucími cenami. Je to až o třicet procent,“ rekapituluje ředitel Autoškoly NOBE Patrik Nosek.

Autoškoly stále častěji nabízejí možnost hradit kurz formou splátek. „První dotaz, který klienti po e-mailu nebo po telefonu mají, je, jestli je možné splátkovat. Že si platbu chtějí rozdělit na více částí,“ popisuje majitel Autoškoly Sunny Radek Slíva.