Autoškoly zdraží o tisíce korun kvůli růstu cen pohonných hmot

Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky se kurzy zdražují úměrně s tím, jak se zvyšují náklady autoškoly. „Pokud má autoškola naceněný kurz na paliva na 32 korun a během týdne se ceny dostanou k 60 korunám, tak je evidentní, že náklady autoškol na pohyb vozidel výrazně narostou. Autoškoly mají přímo určené počty hodin praktického výcviku ve vozidlech, které jim ukládá zákon. Pohyb vozidla, související s pohonnými hmotami, se musí promítnout do cen kurzů. Je to exaktní nákladová položka, u které nemůžeme ušetřit,“ uvedl.

Cenu kurzovného bude zvyšovat i Autoškola Baumruk v Plzni. „Situace nás nutí v řádu dnů ceny kurzů zvýšit, a to minimálně o tisíc korun. Pokryje to paliva,“ informovala jednatelka autoškoly Nicole Baumruková.

Některé školy chtějí palivové příplatky

Z průzkumu Asociace autoškol vyplynulo, že většina poskytovatelů kurzů zvolila při zdražování postupnou variantu. „U stávajících žáků, kteří jsou již do výuky přihlášení, většina škol kurzovné zvyšovat nebude. Zdražení plánují až pro nové žadatele,“ popsal Horčička.

Někteří, jako například Autoškola Slaný, ale budou požadovat palivové příplatky. „Jestliže se vám cena paliva změní dvakrát za den, nemá cenu měnit ceníky. Musím ale žákům vysvětlit situaci, která nastala a budou se muset podílet na palivových příplatcích. Na začátku kurzu v lednu jsme jim sice slibovali určitou částku, ale nemohli jsme nic tušit. K pátku u mě vystoupala cena nafty za dva měsíce o více než 20 korun na litr,“ poznamenal Miloš Šlajchrt, provozovatel autoškoly Slaný.

„Buď žáci zaplatí příplatek, nebo přeruší kurz na neurčito. Dokončí jen teoretickou část výuky a pak budeme spoléhat na to, že se situace vrátí do normálu. Ale to už se nevrátí,“ doplnil Šlajchrt.