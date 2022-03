Za prudké zdražení benzinu můžou z velké části vysoké marže čerpacích stanic, míní analytik

Inflace v Česku v únoru zrychlila meziroční růst na 11,1 procenta, ještě se v ní ale neodráží ekonomický vliv války na Ukrajině. Podle analytika Zajíce se válečný konflikt dosud nepromítá ani do rapidně stoupající ceny pohonných hmot.

Ruská invaze na Ukrajinu se podle něj na současných cenách paliv ještě nemohla stihnout projevit. „Ropa se obchoduje s dodáním v květnu, takže to se nemohlo projevit u čerpacích stanic minulý týden. Druhá věc je, že mezi nákupem ropy a dodáním do čerpacích stanic nebo ke spotřebitelům je poměrně dlouhá cesta, protože musíte dopravit ropu, zpracovat ji, přimíchat biosložku, vyrobit palivo a to potom distribuovat zákazníkům čerpacích stanic,“ vysvětluje.