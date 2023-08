Většina pošt v provozu zatím větší nápor lidí zvládá. Změna však může přijít na konci prázdnin

Například v Praze 3 bylo dříve šest poboček pošty, nyní funguje už jenom jedna v Olšanské ulici. Městská část má přitom skoro osmdesát tisíc obyvatel. Například Ivan Kutnohorský měl dříve pobočku pošty asi tři sta metrů od svého domu, nyní jsou to více než dva kilometry. „Nechodím dobře, jsem po úraze, takže je to pro mě složitější. Fronta nebyla, ale je to složitější se sem dostat,“ komentoval.

Na začátku prázdnin, kdy se spousta poštovních poboček zrušila, byl na poště v Olšanské ulici velký nápor. „Teď už je to lepší. Nevím, jestli otevřeli víc přepážek,“ řekla klientka pošty Pavla Hošková s tím, že před měsícem se v této pobočce běžně stály dlouhé fronty.

„Když se ale budou vyplácet nějaké sociální dávky prostřednictvím poštovních poukázek, tak to tady naprosto zkolabuje,“ míní další zákazník Karel Polata.