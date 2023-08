Podle Svobody vnímá většina Pražanů protesty v dopravě jako „blokádu jejich života“. Žádná neprobíhá, kontruje Davis

„Na jednu stranu jsem přesvědčený o tom, že každý má právo vyjadřovat svoje názory a stát za nimi. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že toto nesmí poškozovat ostatní. Musí to být vyjádření názoru, ne útok na integritu toho druhého,“ řekl v úvodu debaty Svoboda. Prý rozumí tomu, že se někdo snaží vyjádřit, nechápe ale, že to dělá zrovna takovým způsobem.

To pražský primátor vnímá jako něco, co je za hranou toho, že všichni máme stejná práva. „Blokáda (pražské) magistrály je útokem na řidiče jako takové, protože se dostávají do rizika, že někoho poraní. Policie to neuhlídá, pro řidiče je to velmi stresující,“ má jasno Svoboda. S protestujícími se dle vlastních slov snažil dohodnout, což se ale prý nepodařilo, protože z debaty odešli.

„Nabízeli jsme jim, že se sejdeme několikrát a budeme jednotlivé body objasňovat – co oni chtějí, co se dá a nedá udělat. Jedinou podmínkou bylo, aby se blokády po dobu jednání zarazily. To se nestalo,“ tvrdí primátor hlavního města.

Davis: Blokáda Prahy neprobíhá

Podle Davis není dobré házet všechny protesty a protestující do jednoho pytle. „Je důležité rozlišovat, k čemu protest směřuje – podle výzkumů zaprvé vždy k tomu, aby upoutal pozonost k nějakému problému, který podle názoru protestujících není dostatečně řešen. Za druhé, což není vždy pravidlem, ale v rámci iniciativy 30 pro Prahu to tak je, je to snaha o dialog, dohodu,“ říká spolupředsedkyně Zelených.

Dodala, že Svoboda podle ní demonstrujícím slíbil, že bude zřízen zmocněnec pro zklidnění dopravy v Praze, což se ovšem podle jejích informací nestalo. Nabídka ovšem podle primátora hlavního města „nemohla fungovat“, protože blokády nepřestaly. Podle Davis ovšem v Praze žádná blokáda neprobíhá, připomněla, že třeba v Německu nebo Rakousku se aktivisté na silnice i přilepují. Oproti tomu prý omezení dopravy v české metropoli lze projet či objet.

„Není to znemožnění dopravy, není to poškození kohokoli. Jinak bychom už viděli nějaké případy, které by řešili právníci, ale k tomu nedošlo,“ zmínila spolupředsedkyně Zelených. U protestů považuje za velmi důležité, jestli byly předem řádně oznámeny a nebyl důvod pro jejich zákaz podle výjimek, které umožňuje Listina základních práv a svobod.