Platby za státní pojištěnce vzrostou o 185 korun

Příští rok se platby za takzvané státní pojištěnce zvednou o 185 korun. Poprvé se budou upravovat automaticky – podle obdobného vzorce, jako se dosud valorizují důchody. Systém se nyní měnit nebude. „U tak zásadní změny musí uběhnout třeba aspoň tři roky a po třech letech bude první doba, kdy je třeba se podívat zpátky, zda to přineslo pozitiva nebo zda to nemá nějaký negativní dopad,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

S tím souhlasí jak zástupci dalších koaličních stran, tak opozice. Nastavení automatického valorizačního mechanismu je podle nich správné. „Je to transparentní, je to předvídatelné a dá se na základě toho plánovat. Každou novinku, která vznikne, je potřeba po určité době, třeba i třech čtyřech letech, vyhodnotit,“ řekl člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).

Podobně to vidí i místopředsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Karla Maříková (SPD). „Přijde mi to správné, že za tři roky zhodnotíme – a nemusí to být jenom v tomto případě – jak nějaké opatření nebo systém funguje,“ řekla.