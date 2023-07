V koalici se rýsuje spor kvůli postu eurokomisaře. Nominovat ho chce STAN i Piráti

Nepsaná dohoda o tom, že post nového eurokomisaře obsadí koalice Pirátů a STAN, vznikla na konci roku 2021, kdy probíhalo vyjednávání o složení pětikoalice. Potvrdil to i mluvčí Úřadu vlády Václav Smolka. „Pan premiér už veřejně potvrdil, že existuje gentlemanská dohoda na tom, že příštího eurokomisaře nebo eurokomisařku navrhne koalice Pirátů a STAN,“ sdělil.

„Já to vnímám tak, že vzejde návrh. Neznamená to bezvýhradný souhlas od koalice Spolu, ale diskuzi o tomto návrhu,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Hnutí STAN si dohodu vysvětluje tak, že nominace má být v jejich gesci. „Máme tuto dohodu uzavřenou od té doby, co jsme vyjednávali o vládě. Nikdo z kolegů za mnou nepřišel s tím, že by ji nerespektoval,“ řekl ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan.

Kandidát Pirátů nebo Starostů?

O post by měl zájem třeba europoslanec Marcel Kolaja (Piráti), který to vidí jinak než STAN. „Komisaře by měli nominovat Piráti a STAN, koneckonců premiér to potvrdil,“ řekl.

Mezi členy STAN se mluví o tom, že nominantem by mohl být Jan Farský, který chce vést kandidátku do eurovoleb, nebo současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Otázka budoucího portfolia je i otázka dohody v rámci celé Evropské unie, což znamená, že bych možná mohl dostat zajímavější portfolio než jiný kandidát,“ reagoval Síkela. „Já jsem poctěn, že jsem se mezi nimi (kandidáty) objevil také, ale je to rok předtím, než se o tom budeme bavit, takže seznam určitě není konečný,“ dodal Farský.