Navržení komisaři projdou v europarlamentu zásadní zkouškou. Někteří mohou čekat potíže

Podle maďarského socialistického europoslance Csaby Molnára udělají členové maďarské opozice v Evropském parlamentu „vše pro to, aby se László Trócsányi nestal členem Evropské komise“.

Na problémy může narazit i její maďarský kolega László Trócsányi, který by měl dostat na starosti sousedskou politiku a rozšíření EU. Bývalý ministr spravedlnosti je vnímán jako politik loajální premiéru Viktoru Orbánovi, který je u části europoslanců v nemilosti kvůli omezování svobody médií a nezávislosti demokratických institucí.

Problémy nejen ze strany polské opozice může očekávat navržený komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, jehož vyšetřuje Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF). Vyšetřovatelé se o něj zajímají kvůli nesrovnalostem při vyplácení cestovních náhrad v době, kdy byl v letech 2004 až 2016 europoslancem.

Politik polské vládní strany Právo a spravedlnost médiím řekl, že Evropskému parlamentu dobrovolně vrátil v přepočtu téměř tři sta tisíc korun, OLAF se však zajímá o další peníze a někteří europoslanci dávají najevo, že jde o zásadní problém.

Potíže může mít i francouzská adeptka

Kvůli financím slibují poslanci žhavé chvíle i bývalé francouzské ministryni obrany Sylvii Goulardové, která by měla dohlížet na oblast vnitřního trhu. Někdejší europoslankyně vrátila europarlamentu částku v hodnotě přes 1,3 milionu korun za to, že vyplácela peníze asistentovi, aniž by doložila, že pro ni pracoval. Francouzská policie ji rovněž vyšetřovala kvůli údajnému zneužívání evropských peněz na fiktivní asistenty její někdejší strany MoDem.

Jméno budoucí české místopředsedkyně Komise Věry Jourové (ANO), která má mít na starost dohled nad hodnotami EU a transparentností, patří zatím k těm, která jsou i vzhledem k dosavadnímu působení v Komisi přijímána bez výraznějších výhrad.