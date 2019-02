Před eurovolbami v Maďarsku sílí kritika Bruselu. Vláda spustila kampaň proti Junckerovi

„I vy máte právo vědět, co Brusel chystá.“ Slogan, kterým maďarská vláda zostřuje kampaň před volbami do Evropského parlamentu a vedle notoricky známé tváře miliardáře George Sorose k tomu přidává další – šéfa Evropské komise Junckera.

Orbánovi domácí odpůrci už přišli s odpovědí. Na některých billboardech se objevil nápis „Orbán je zloděj“. Opozice pak na reklamu vládního Fideszu lepí vlastní transparenty. A na nich úplně jiné informace, které mají podle ní Maďaři právo vědět.

„Stav Maďarska je takový, že ve více než 400 obvodech nemáme rodinné lékaře. Ve školách chybí více než čtyři tisíce učitelů a každé šesté maďarské dítě se narodí v zahraničí,“ uvedla Katalin Csehová, lídryně kandidátky opoziční strany Momentum pro volby do Evropského parlamentu.

Evropská komise zase kontruje na webu, kde vyvěsila dokumenty s podrobnými argumenty pod názvem I vy máte právo vědět, co jsou fakta a co je fikce. „Mohu k tomu říct pouze to, že Jean-Claude Juncker má moji plnou podporu a že to v debatě s Maďarskem dáme jasně najevo,“ uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.

„Orbán je pochopitelně velkým tématem také v Bruselu. A to zejména pro největší lidoveckou frakci, jejímž členem Fidesz stále ještě je. Ostatní frakce na lidovce naléhají, aby se Orbána zbavili. Jenže lidovci namítají, že je mnohem výhodnější mít Orbána u sebe, uvnitř své frakce, než aby se spojil s protievropskými stranami,“ říká zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.