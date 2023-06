Deník N: Šéf Pirátů Bartoš se sešel s Blažkem. Chce po něm splnění pěti podmínek

Předseda nejmenší vládní strany Bartoš před několika dny o věci hovořil s předsedou vlády a tuto středu se setkal i s Blažkem. Na schůzce mu předal pět podmínek, které po něm a případně i po premiérovi bude chtít splnit, píše Deník N s odvoláním na neveřejnou část internetového fóra Pirátů. Pětici kroků, se kterými Blažek prý souhlasil, hodlá Bartoš ještě konzultovat na druhé schůzce s premiérem. Ta by měla být v následujících dnech.

Podle třetí podmínky by měl být ministr opatrný při komunikaci ohledně brněnské bytové kauzy. I další dva body se podle Deníku N částečně týkají toho, co Piráti požadovali už na počátku týdne. „Jako důležité vnímám i doložení tvrzení paní poslankyně za ODS Evy Decroix, která veřejně v České televizi uvedla, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž jednoznačně vyvrátil, že by byl Pavel Blažek v brněnské kauze prověřován,“ citoval server Bartoše.

Hlasování všech členů Pirátů iniciovala na stranickém fóru jejich europoslankyně Markéta Gregorová, podle ministra spravedlnosti ji k tomu vedla snaha o zviditelnění se. Gregorová Blažkovi vyčítá některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. V důvodové zprávě ke svému původnímu podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Kvůli kritice Blažka se premiér Fiala s Bartošem sešel minulý týden. Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Blažka se navíc tento týden zastalo širší vedení ODS. „Jeho kroky v roli ministra spravedlnosti míří k naplnění programového prohlášení vlády a posilují respekt k celému resortu spravedlnosti a k větší vymahatelnosti práva v České republice,“ stojí v usnesení výkonné rady.